فيديو خاص: عدد غير مسبوق لآليات الاحتلال في جنين

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في جنين: شيع اهالي جنين قبل قليل 3 شهداء من مخيم جنين ارتقوا ثناء اقتحام عنيف قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي واشتباكات عنيفة مع المقاومين في مخيم جنين وفي اطرافه.

واضافت: في مدينة جنين ايضا كان هناك اقتحام لبعض الاحياء في داخل المدينة ، حيث تم قطع الكهرباء، مشيرة الى ان الاليات العسكرية التابعة للاحتلال اقتحمت في الساعة العاشرة من مساء امس المدينة والمخيم، واطلقت صفارات الانذار.

واوضحت مراسلتنا: واثر اذلك اندلعت الاشتباكات ، ما ادى الى استشهداء 3 من المقاومين بقصف من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال، الامر الذي ادى ايضا الى اصابة اكثر من 15 فلسطينيا اخرين بينهم 4 بحالة خطرة.

واعتبرت ان ما ميز عملية الاقتحام امس هو ان عدد آليات الاحتلال التي استخدمت فيها كان كبيرا جدا، فيما رافقه قصف ايضا كما عهدناه منذ اسبوعين في مخيم جنين.

واوضحت مراسلة قناة العالم ان قوات الاحتلال قامت بتنفيذ 12 عملية اقتحام في مدينة ومخيم جنين منذ عملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر، مشيرة الى ان هذه هي الجمعة الرابعة التي يشيع فيها اهالي المخيم بعد صلاة الجمعة شهداء ارتقوا في مواجهات مع الاحتلال.