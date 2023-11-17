الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إقالة مسؤول مصري من منصب حساس!

إقالة مسؤول مصري من منصب حساس!
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر مطلعة إقالة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

العالم - مصر

وأكدت المصادر المصرية أن حسام الدين أقيل من منصبه، يوم الأربعاء الماضي.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك، في 15 ديسمبر 2020، ولمدة 4 سنوات.

وجهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

وحددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.

روابط ذات صلة

بيان مصري رسمي ردا على فيديو لسائح إسرائيلي في سيناء + فيديو

رد مصري على إغراءات نتنياهو

توافق مصري داخلي على خفض اسعار السلع الاساسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف