إقالة مسؤول مصري من منصب حساس!

العالم - مصر

وأكدت المصادر المصرية أن حسام الدين أقيل من منصبه، يوم الأربعاء الماضي.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك، في 15 ديسمبر 2020، ولمدة 4 سنوات.

وجهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

وحددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.