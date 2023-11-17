حجم التجارة بين ايران وتركمنستان يرتفع الى مليار دولار قريبا

العالم _ إيران

وقال بذرباش في تصريحات في العاصمة التركمنستانية ، عشق آباد ان حجم التجارة بين ايران وتركمنستان يبلغ الان 500 مليون دولار وقد سجل تزايدا ملحوظا في السنتين الماضيتين وقد تم التأكيد خلال لقاء اليوم مع الرئيس التركمنستاني انه نظرا للامكانيات المتوفرة لدى الجانب الايراني والحدود البرية والبحرية الطويلة والشاسعة بين البلدين فيمكن زيادة حجم هذه التجارة بسرعة.

تصريحات الوزير بذرباش جاء خلال افتتاح المعرض التخصصي للسلع الايرانية اقيم في العاصمة عشق آباد تحت شعار "مشروع ايران" وتستمر فعاليته حتى يوم الاحد القادم.

وانطلق المعرض التخصصي الايراني اليوم الجمعة في غرفة التجارة و الصناعة التركمانستانية وفي إطار هذا الحدث يتم عرض منتجات الشركات الإيرانية الكبرى (حوالي 100 شركة) العاملة في مجال البناء (مواد البناء والسباكة والأجهزة الكهربائية والإضاءة) والخدمات الهندسية (إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء

وفي 18 نوفمبر أيضًا، سيتم عقد العديد من الفعاليات التجارية بهدف إقامة اتصالات ومفاوضات وتبادل المعلومات بين الشركات الإيرانية والتركمانية.

وقد اعلن الوزير بذرباش اليوم الجمعة ايضا ان عقدا بقيمة 500 مليون دولار لشق طريقبطول 242 كيلومترا في تركمنستان تقوم الشركات الايرانية بتنفيذه.