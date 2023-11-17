مراسلنا: الاحتلال يعتدي على صحفيين ومصلين بالقدس المحتلة

العالم- فلسطين

كما افاد مراسلنا ان الاحتلال واصل للاسبوع الخامس على التوالي منع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى واداء الصلاة في الطرقات المحيطة بالاقصى، مشيرا الى ان الليكود بدأ مشاورات لاقالة نتانياهو من رئاسة الحكومة وتعيين شخص آخر من الحزب مكانه.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة: القدس المحتلة شهدت في هذه الجمعة حضورا اكبر للمقدسيين الذين لبوا النداء للتوجه الى المسجد الاقصى المبارك، في خامس جمعة يتم منعهم واغلاق المسجد الاقصى المبارك بوجههم، والسماح فقط لمن هم فوق الستين عاما بدخوله من ابناء القدس او الداخل الفلسطيني.

واضاف مراسلنا: العدد الذي استطاع الوصول هو اقل من 4 آلاف فقط وفق دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس المحتلة من اصل 170 الفا كانوا في كل جمعة يحضرون لاداء الصلاة من المرابطين والمصلين.

وتابع: هذا المنع ادى الى اقامة الصلاة في الشوارع رغم منع الاحتلال ذلك واستخدام المياه وقنابل الغاز والصوت في الأحياء القريبة من ابواب الاقصى مثل البلدة القديمة وحي وادي الجوز وجبل الزيتون ورأس العمود وبلدة سلوان، حيث حاول أهلها التوجه الى المسجد الاقصى ولكن تم منعهم من قبل قوات الاحتلال فافترشوا الشوارع والطرقات القريبة من البلدة القديمة فقام الاحتلال بتفريقهم.

وفي سياق منفصل قال خضر شاهين إن المستوطنين ينفذون مسيرات ضخمة من تل ابيب الى القدس المحتلة للضغط على بنيامين نتنياهو بالسعي للإفراج عن الأسرى المتواجدين في غزة.