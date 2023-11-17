أول زيارة رسمية لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى البحرين

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وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إن الملك حمد بن عيسى استقبل في قصر الصافرية، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الذي يزور البلاد، وإنه "تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة".

وتُعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى البحرين، بعد أن أقرت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية خلال اجتماعها الثاني في إبريل/نيسان الماضي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتقرّر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكد الجانبان أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل، والوحدة الخليجية، وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

واندلعت في يونيو/حزيران 2017، أزمة سياسية حادة، قطعت خلالها كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، قبل أن يتم الإعلان في القمة الخليجية التي عُقدت في العلا بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، عن توقيع اتفاق للمصالحة، أنهى حصار قطر، وما عُرف بالأزمة الخليجية التي استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.