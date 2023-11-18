الاحتلال يقصف مخيم بلاطة بنابلس.. و12 شهيدا بالضفة خلال 24 ساعة

العالم -فلسطین

وأشار مراسلنا إلى أن طائرة مسيرة قصفت مقر حركة فتح في شارع السوق وسط المخيم ما ادى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر قولها إن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف المبنى في مخيم بلاطة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي وأعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.

جمعة دامية

واستشهد، أمس الجمعة، 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في محافظتي جنين والخليل بالضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، كما شددت القيود على الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين في مدينة جنين، بينهم 4 وُصفت إصاباتهم بالخطرة.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة ومخيمها، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 ساعات.