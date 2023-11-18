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إصابات في حادث إطلاق النار بولاية نيوهامبشير الأميركية

إصابات في حادث إطلاق النار بولاية نيوهامبشير الأميركية
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أميركية بوقوع إصابات جراء حادث إطلاق النار في ولاية نيوهامبشير الأميركية مساء الجمعة.

العالم - الأميرکيتان

وأكدت الشرطة المحلية في مدينة كونكورد بولاية نيوهامبشير شمال شرقي الولايات المتحدة، أن الحادث وقع في مستشفى ولاية نيوهامبشير.

وبعد حوالي نصف الساعة من ورود الأنباء الأولى عن إطلاق النار، أكدت الشرطة السيطرة على الوضع ومقتل مطلق النار، دون أن توضح ما إذا قضي عليه بنيران الشرطة أو كان ذلك انتحارا.

وأكدت الشرطة عدم وجود أي خطر على الأمن العام، مشيرة إلى أن الحضور الأمني في المنطقة لا يزال قائما، إذ تم رصد "سيارة مشبوهة" بالقرب من المكان.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات، دون أن تذكر العدد الدقيق.

وتعهد حاكم الولاية كريس سونونو بتقديم المزيد من المعلومات حول الحادث في وقت لاحق.

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