لازال المقاومون يخرجون من بيت حانون رغم إبادتها بالكامل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل أحمد سهمود إلى أن قطاع غزة لا زال يتعرض للإبادة منذ 43 يوما وحتى اللحظة، وأوضح أن القصف الإسرائيلي يستمر على المناطق الجنوبية التي يدعى الاحتلال أنها آمنة، إلى جانب تواصل قصف مناطق الشمال.

ولفت إلى أن هناك شح في وصول المعلومات، إذ تسقط أعداد كبيرة من الشهداء بدون إحصاء، ويتوالى وصول الشهداء والجرحى إلى المستشفى الأندونيسي المنهار صحيا والمقطوع عنه الكهرباء منذ 15 يوما بعد نفاد الوقود.

ونوه أن الاحتلال قصف يوم أمس مستشفى الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء، وطال القصف الدكتور محمد محيسن مدير المستشفى والذي استشهد على الفور برفقة أحد المواطنين، وأصيب عدد كبير من النازحين والمرضى وكبار السن، في مجزرة جديدة تضاف إلى المجموعة الكبيرة من المجازر الإسرائيلية في غزة.

ولفت إلى أن حي صبرا في مدينة غزة لم يتبق منه سوى منزل سليم واحد، في حرب الإبادة الجماعية لللحي الذي يقع وسط مدينة غزة، والذي أدى إلى السقوط عدد كبير جدا من الشهداء في الحي بدون عملية إحصاء.

وقال إن الأرقام للشهداء والجرحى مرعبة وكبيرة جدا حيث لا يوجد إحصاء بسبب انهيار المنظومة الصحية وحصار مجمع الشفاء الطبي وعدم قدرة سيارات الإسعاف على نقل الشهداء والمصابين.

وفي جانب آخر من الاتصال نوه أحمد سهمود أن المقاومة الفلسطينية وفي اليوم الثالث والأربعين على التوالي لازال تقاتل وتكافح في أكثر من جبهة ومحور في قطاع غزة.

وأضاف أن كتائب القسام أعلنت أن مقاتليها قد دمروا 62 دبابة خلال 48 ساعة، إلى جانب قنص عدد من الجنود الصهاينة خلال توغلهم في بيت حانون، مع العلم أن مدينة بيت حانون تتعرض إلى القصف منذ البدء الحرب وأبيدت المدينة ولم يتبق منها منزل سليم وآمن واحد.

وشدد على أنه و رغم ذلك لكن من دخل المدينة يخرج المقاتلون، ما أغاض الاحتلال وجن جنونه، لأن عملية التمشيط تمت للمدينة ولكن لازال يخرج المقاومون من المدينة للدفاع ببسالة وصد الهجوم البري، الذي أوقع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

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