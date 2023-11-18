قائد الجيش الايراني: المنشآت الطبية للدفاع الجوي متاحة لعامة الشعب

العالم - ايران

وخلال مراسم افتتاح المركز الطبي التخصصي لشهداء الدفاع الجوي في منطقة "افسريه" شرق طهران قال القائد العام للجيش الايراني: ان مجمع الشهيد بهشتي السكني هو اكبر مجمع سكني للقوات المسلحة لذلك كان بحاجة الى هذا المركز الطبي لتقديم الخدمات الى الساكنين في هذا المجمع.



واضاف : فضلا عن سكان مجمع الشهيد بهشتي السكني فان المناطق المجاورة لهذا المجمع بحاجة الى الخدمات العلاجية.

واشار اللواء موسوي الى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها الكادر الطبي في قوة الدفاع الجوي ، وقال: ان اعزاءنا في قوة الدفاع الجوي بالجيش ومن خلال الجهود الدؤوبة على مدار الساعة جهزوا مركز الشهداء الطبي التخصصي وفق معايير وزارة الصحة والعلاج، وان المتخصصين والكادر العلاجي والمعدات الطبية في هذا المركز الطبي متاحة لعامة الشعب.



وحضر مراسم الافتتاح رئيس المنظمة العقائدية والسياسية بالجيش حجة الاسلام عباس محمد حسني وقائد القوة الجوية العميد الطيار حميد واحدي وقائد قوة الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد وعدد من القادة العسكريين.