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محادثات ايرانية باكستانية جديدة حول تصدير الغاز الطبيعي

محادثات ايرانية باكستانية جديدة حول تصدير الغاز الطبيعي
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطاقة الباكستاني محمد علي انه جدد خلال زيارته الاخيرة الى طهران التزام بلاده بالمشروع الغازي المشترك بين البلدين ، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على اجراء محادثات جديدة للمضي قدما في مشروع نقل الغاز الايراني الى باكستان.

العالم - ايران

وكان وزير الطاقة الباكستاني الذي زار طهران قبل ايام لزيارة المعرض الدولي لقطاع الكهرباء في ايران ، قد التقى وزير الطاقة الايراني وبعض المسؤولين الايرانيين الآخرين.

واوردت جريدة باكستان نيوز اليوم السبت ان الجانبين الايراني والباكستاني اتفقا وضع برنامج لتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما لمد خط انابيب نقل الغاز الايراني الى باكستان.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الباكستاني ان المحادثات الجديدة بين طهران واسلام آباد ستبدأ في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع ، كما اعلن الجانب الايراني استعداده لزيادة تصدير الكهرباء الى منطقة كوادر الباكستانية وكذلك تزويد منطقة جمن الباكستانية بالكهرباء.

واضافت الصحيفة الباكستانية ان الجانب الايراني كان يعتقد بعدم وجود اية عراقيل يمكن ان تعرقل مشروع تصدير الغاز الى باكستان كالحظر الاميركي وغيره، لأن ايران تصدر حاليا الغاز الى أذربيجان وتركمنستان دون اية عراقيل.

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