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مراسلنا: المشهد الميداني في جنوب لبنان بدأ يأخذ منحا تصعيديا + فيديو

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

جنوب لبنان (العالم) 2023.11.18 – أكد مراسل قناة العالم أن المشهد الميداني في جنوب لبنان بدأ يأخذ منحا تصعيديا مختلفا بعد أن تخطت الاعتداءات الإسرائيلية منطقة قواعد الاشتباك والنبطية.

العالمخاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل حسين عزالدين أن المشهد الميداني في جنوب لبنان بدأ يأخذ منحا تصعيديا مختلفا عما سبقه بالأيام الماضية.

وأوضح أن في الساعة 2:00 من منتصف الليل أمس كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت أحد المستودعات الخاصه بالألمنيوم بين بلدة طول وبلدة حاروف.

ونوه أن هذا يعتبر تطوراً جديداً بحيث تعدى الاعتداء الإسرائيلي منطقة قواعد الاشتباك والنبطية.

وأضاف أنه وبالأمس كانت هناك عملية نوعية قامت بها قوى المقاومة الإسلامية، حيث أسقطت طائرة استطلاعية من نوع هرمس 450 وهي طائره متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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