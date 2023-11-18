طهران: العدوان على مستشفيات غزة يكشف وحشية الکیان الصهيوني

العالم - ايران

وكتب "ناصر كنعاني" على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: إن عدوان الکیان الصهيوني على المستشفيات يتعارض مع جميع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف ويكشف عن الطبيعة الإجرامية لهذا الکیان أكثر فاكثر للعالم.

وأضاف: بعد فشل سلطات الکیان الإسرائيلي في إثبات ادعاءاتها الكاذبة بشأن مستشفى الشفاء، استأنف جيش هذا الکیان هجماته على المستشفيات الأخرى في غزة.

وقال كنعاني: إن الهجوم على المستشفى الأردني و كذلك الإندونيسي في غزة أظهر الطبيعية الاجرامية للكيان الصهيوني وعدوانه الوحشي.