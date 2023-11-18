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مسيرات جماهيرية حاشدة للشعب الايراني دعما للفلسطينيين

مسيرات جماهيرية حاشدة للشعب الايراني دعما للفلسطينيين
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم السبت، مسيرات جماهيرية مليونية بمشاركة ابناء الشعب الايراني الابي في المدن الإیرانیة تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني وتنديدا لجرائم الكيان الصهيوني بحق هذا الشعب المظلوم.

العالم - ايران

وبدأت المسيرات، صباح الیوم السبت في المحافظات الإيرانية، بمشاركة مختلف الشرائح المجتمعية نساء ورجالا وشيوخا وشبابا؛ مرددين هتافات ضد الكيان الصهيوني قاتل الاطفال.

ومن المقرر أن يعقد هذا التجمع الجماهيري بعد ظهر اليوم في العاصمة طهران وبعض المدن الأخرى.

وکان رئيس مقر مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي للانتفاضة والقدس العميد "رمضان شريف" أعلن عن تنظيم مسيرة وطنية نصرة لأطفال غزة اليوم السبت 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف أن قائد الحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي سیلقي كلمة خلال هذه المسيرة .

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