صيد وفير من العساكر الإسرائيلية بمرمى المقاومة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

صيد وفير منحته القيادة العسكرية الإسرائيلية للمقاومة عبر إرسالها قواتها إلى حقل الرماية الخاص بالمقاومين في غزة.. تدمير عربات وآليات وقنص جنود وكمائن محكمة، حصيلة معارك الأيام الأخيرة.

معارك بتكتيكات حروب المدن يخوضها المقاومون في مواجهة القوات الإسرائيلية المتوغلة في أحياء غزة، حيث أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عمليات المقاومين أجبرت قوات الاحتلال على التراجع في عدة محاور، كما استهدف المقاومون جنودا في قوات المشاة والقوات الخاصة، معلنا عن حصيلة صيد الآليات والمدرعات في آخر جولات المقاومين.

وسائل إعلام إسرائيلية اعترفت بمقتل الجنرال دانيئيل شيوعا، قائد فرقة التدخل السريع واقتحام التحصينات المعقدة في جيش الاحتلال، إضافة إلى نائبه أوري نوعم وأكثر من ثلاثين جنديا بين قتيل وجريح، بعد استهدافهم بطائرة زواري الانتحارية أثناء تجمعهم في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع.

في جبهة التضامن والمؤازرة شمالا، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقعِ الاحتلال وتجمعات جنوده بالأسلحة الصاروخية والقذائف الموجهة، محققة إصابات مباشرة وخسائر بشرية كبيرة.

وسائل إعلام الاحتلال أعلنت اصابة أربعة جنود إسرائيليين خلال عمليات المقاومة على الحدود اللبنانية، حيث استهدفت موقع المرج وثكنة راميم ومستعمرة يرؤون وموقعي الضهيرة وشتولا وتجمعا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا.

كما أعلنت المقاومة عن إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع هيرميز 450 عبر صاروخ أرض جو، وهي مسيرة قتالية ‏متعددة المهام.

قوات الاحتلال ردت بقصف أطراف بلدات حولا وميس الجبل وعديسة وكفركلا جنوب لبنان.

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