الطاقم الطبي مرمى استهداف الاحتلال.. استشهاد مدير مستشفى في غزة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال الغدران لمراسلنا، إنه مع استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على طوقنا الطبية لليوم الـ43 على التوالي وصل جثمان مدير مستشفى الوفاء للعجزة والمسنين وهذا يأتي في إطار الهجمة الشرسة على الطواقم الطبية ليصل عدد الشهداء من الطواقم الطبية إلى 200 شهيد منذ بدء العدوان وأكثر من 450 إصابة بالإضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات.



وأضاف، أن جميع المستشفيات في المناطق الشمالية خرجت عن الخدمة والآن أي قصف يستهدف المواطنين يعني هناك حكما بالإعدام على المصابين بسبب عدم قدرته على الوصول إلى المستشفى كما سيارات الإسعاف لا تستطيع أن تصل إليه، مؤكدا بأن هناك إبادة جماعية في مناطق قطاع غزة، هذا كله يقابله سكوت وصمت عالمي وعدم توفير الحياة لهم.



وأشار الدغران إلى أن الطفل الفلسطيني مع قرب يوم الطفل العالمي يستهدف بالطائرات والصواريخ والقنابل والمدفعية من قبل دبابات الاحتلال، موضحا أن 50 بالمئة من المصابين في مستشفيات غزة منهم بإصابات خطيرة ومنهم من بترت أطرافه.



وبين الدغران أن الأطفال في غزة تعاني من وباء وخاصة في مراكز الإيواء هناك أعداد كبيرة تصل إلى المستشفى بسبب التلوث الغذائي، وكذلك بسبب عدم توفير المياه الصالحة للشرب، لذلك معظم الأطفال الموجودين في المستشفى مصابين بنزلات معوية أو التهاب رئوي، مؤكدا بأن هناك كارثة صحية يعيشها جميع الأطفال في غزة.

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