مجزرة جديدة مروّعة يرتكبها الإحتلال بحق النازحين بمدرسة الفاخورة بغزة

العالم – خاص بالعالم

وبفارق زمني قصير ارتكب الاحتلال الصهوني مجزرة أخرى استهىفت كذلك مدرسة تل الزعتر التي تضم نازحين في بيت لاهيا شمال القطاع، لتعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء مئات الشهداء وسقوط مئات آخرين جرحى في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

وكالة الاونروا أكدت أنها نبلّغ الجانب الإسرائيلي يوميًا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها مشيرة الى أنه لا مكان آمنا على الإطلاق في قطاع غزة مشددة على أن المدارس الأممية يجب أن تكون محمية.



وفيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية استهداف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة أكدت حركة حمــاس أكدت أنه استهداف مدرسة الفاخورة جاء عن سبق إصرارٍ وترصد وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي وما فيه من مؤسسات أممية تأسّست لحماية البشرية من جرائم الإبادة والتطهير العرقي.



هذه المجازر االمتتالية وخاصة للمدارس ومراكز إيواء النازخين والمستستشفيات فضلا عن المنازل تزامنت مع تحويل قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع الى ثكنة عسكرية بعد استخداما قوة السلاح لإجبار مئات النازحين والمرضى والجرحى والكوادر الطبية على إخلاء المجمع.

وفي حين صرح المرصد الاورومتوسطي أن قوات الاحتلال نفذت تصفيات جسدية في مجمع الشفاء واستخدمت إدارته كدروع بشرية أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الألم الجوع والعطش أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الخروج من المجمع لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة.



والى المستشفى المعمداني والمستشفى الإندونيسي في غزة التين تحاصرهما قوات الاحتلال بشكل كامل وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرقه للطوارئ الطبية لا زالت محاصرة في المستشفى الأهلي المعمداني وسط القصف العنيف وإطلاق الاحتلال للنار بشكل متواصل مطالبا بالتدخل الفوري لحماية فرقه التي أصبحت في خطر.

وحذّر الهلال الأحمر من أن القطاع الصحي يتجه إلى انهيار شامل في قطاع غزة، ما لم يتم إدخال الوقود فورا كاشفا عن أن 95% من سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة جراء القصف أو نفاد الوقود.

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