كاميرا العالم ترصد التصعيد الإسرائيلي الحاصل على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى القصف الاسرائيلي على اطراف بلدة كفر كلا، أي المنطقه الواقعة بين منطقه كفر كلا، وبين دير ميماس، وعلى مثلث نحاس لجهة سهل الخيام منوها حيث سقطت القذائف هناك ، وتشهد هذه النقطة بالتحديد الخيام تليت، حمامص، الى دير ميماس، قصف إسرائيلي عنيف ونرى تصاعد الدخان من أسفل نقطة الحمامة لجهة مدينة الخيام، اضافه الى القصف الذي اقترب كثيرا من المنازل السكنية حيث ان شاليهات الخيام تعتبرمعروفة في هذه المنطقة.

ونوه مراسلنا إلى أنه لا زال القصف الإسرائيلي يتجدد في بعض المناطق الجنوبية خاصة على اطراف بلدة بليدة وبلده عيترون وبلده حولا والقرى الواقعه في المركبة حتى العديسة، حيث طال القصف هذه المناطق بشكل قوي وهنالك اصابة لمنزلين في بلده البليدة ولم يتم التبليغ عن اي اصابات او خسائر بالارواح في هذه المنازل.

ولفت مراسلنا إلى تصعيد الاحتلال الاسرائيلي على طول الجبهة الممتدة من القطاع الغربي حتى القطاع الشرقي وكان التركيز اكثر في عمليات العدوان الاسرائيلي على اطراف بلدة بليدة ومنطقة رأس النبعة في منطقة وادي هونيل وعيترون.

وقال مراسلنا انه عند الساعة 1:50 من منتصف ليلة امس كان هنالك عملية نوعية للمقاومة الاسلامية، حيث اسقطت من خلالها بصاروخ ارض جو طائرة إلبت هرمز 900 متعددة المهام وهي مذخرة وفي الوقت نفسه للتجسس، وكان هنالك تطور بارز من خلال تبادل الاعتداءات الاسرائيلية، حيث طال القصف منطقة قريبة من بلدة تول ومعمل لصناعة الالمنيوم احترق بكامل معداته في هذا العدوان.

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