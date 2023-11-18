العالم – خاص بالعالم



أحدث هذه المجازر، ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي حينما أغار على مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.



حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليقا على قصف "إسرائيل" لمدرسة الفاخورة شمال غزة والتهجير القسري، قالت إنهم لن يرحلوا عن أرضهم، وإنها سنحاسب"إسرائيل" على مجزرتها في الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر.

وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب "إسرائيل" المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ شمال قطاع غزة بأكمله من كل وجود فلسطيني.



وردا على مجازر "اسرائيل" في غزة، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها تبلغ "إسرائيل" يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها. كما حذرت من مقتل المزيد من الفلسطينيين في غزة جراء الحصار واستمرار القصف والغارات الإسرائيلية.



وبينما جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين بالنزوح داخليا أو خارج أراضيهم، لا سيما إلى سيناء، خلال لقاءه مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي فون ديرلاين التي تزور القاهرة، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنّ بلادَه لن تسمحَ بتهجيرِ الفلسطينيين، وستفعلُ ما بوسعِها للحيولة دونَ ذلك، ورأى في هذا المسعى تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني، كما أكدت ديرلاين أيضا الرفض الأوروبي لتهجير أهالي غزة إلى سيناء.



وتطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الحرب الجارية في غزة ودعا الى التفتيش على الأسلحة النووية في "إسرائيل".

وقال إن تركيا ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد هذه المجازر في غزة.



ومازال الاحتلال يريق الدماء ويستبيح الكرامات على مرأى ومسمع العالم بأكمله، دون وازع أو رادع، سوى اصدار الإدانات والبيانات غير المجدية من هنا وهناك.

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