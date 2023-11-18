شاهد.. انفضاح اكاذيب الاحتلال بشأن مجمع الشفاء يجبره على هذا الاجراء

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من فضيحة تلفيق وجود أسلحة داخل المستشفى. إلى نشر فيديو لجندية في جيش الاحتلال قتلت في غزة، وقيل إنه عثر عليها. جيش الاحتلال اضطر إلى حذف فيديوهات نشرها عن هجومه على المستشفى، وذلك بعد انكشاف الأكاذيب التي فضحت زيف ما يدعيه.



الى ذلك حين تعجز عن رؤية الحقيقة، فإنك تدافع عن الباطل حتى الموت. السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الأميركي كريس كونز وبكل وقاحة، يقول إنه لن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ويبدي امتعاضه من السؤال حول الموضوع.



إلى جانب المقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على غزة، مقاومة اقتصادية بدأ نطاقها يتسع في الدول العربية وغيرها. في دول عربية عدة لاسيما في الكويت ومصر، حملة لمقاطعة الشركات التي تدعم كيان الاحتلال وتدافع عن جرائمه. في الكويت انطلقت حملة تحت عنوان هل قتلت اليوم فلسطيني؟ وهي تهدف إلى التعريف بحجم الدعم المقدم للاحتلال من هذه الشركات. حركة المقاطعة بدأت تتسع مع الدعوة إلى إيجاد بدائل وطنية ومحلية لبضائع الشركات الغربية التي تدعم الاحتلال.



على مواقع التواصل أيضا، حملة واسعة لتشجيع مقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال والتي تقدم له الدعم المادي واللوجيستي وغيره. هذه الحملة بدأت تؤثر بشكل ملفت على اقتصاد الاحتلال ومصداقية وقيمة هذه الشركات السوقية.



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