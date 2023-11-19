الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الإحتلال يستغل الحرب على غزة ليفعل ما يشاء في الضفة الغربية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

بينما تدك آلة الحرب الإسرائيلية قطاع غزة مخلفة الاف الشهداء والجرحى وعشرات الاف المنازل المدمرة التي بات أصحابها بين السماء والطارق بشكل مواز في ذات الوقت تعمل الة الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية مخلفة عشرات الشهداء والاف الجرحى والاف الاسرى.

العالمخاص بالعالم

ورغم ان الاحتلال الإسرائيلي يدعي بانه لا يسعى الى توسيع دائرة حربه في الضفة ولا يسعى الى فتح جبهة جديدة تضاف الى الشمال والجنوب الا ان الفعل يخالف القول مما فسّره الكثيرون بان الاحتلال يرى بان حجم الفعل في القطاع يمنحه فرصة ليصنع ما يشاء في الضفة الغربية دون ان تتحول الأنظارفي ظل مجازر القطاع اليها.

وقال سعد نمر استاذ السياسة بجامعة برزيت ان الاحتلال الاسرائيلي يصعد بشكل كبير جدا، وهذا واضح في الاعتقالات والقتل ونسف البيوت وكأنه يحاول الانتقام من الشعب الفلسطيني بعدما حدث ما حدث في السابع من اكتوبر".

الأرقام في الضفة الغربية تشير الى ان الموضوع أيضا تحول الى حالة انتقام يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي ، تقطيع اوصال الضفة الغربية بأكثر من 600 حاجر عسكري، عشرات الاعتدءات على الفلسطينيين الذين يتنقلون بين المدن من قبل المستوطنين الذين وزع عليهم مئة وخمسين الف قطعة سلاح وباتوا يتحركون بمنهج العصابات المنظمة، كل ذلك تعيشه الضفة الغربية بعيدا الى حد ما عن الاعلام .

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية:"نحن كشعب فلسطيني نقول اننا صامدون على هذه الارض متمسكين بحقوقنا وثوابتنا ومقاومتنا من اجل حريتنا واستقلالنا واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها المحتل وعودة اللاجئين".

الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض في الضفة الغربية بهدف انجاز ما يمكن إنجازه في ظل الحرب على قطاغ غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

نظرة استراتيجية على نتائج حرب غزة

نحو 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة

بالفيديو والصور: مجازر دامية ودبابات الإحتلال تدخل مستشفى الشفاء.. والمقاومة ترد

قيادي بالجهاد الإسلامي: المقاومة أعدت نفسها لمعركة طويلة + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف