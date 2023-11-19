الإحتلال يستغل الحرب على غزة ليفعل ما يشاء في الضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

ورغم ان الاحتلال الإسرائيلي يدعي بانه لا يسعى الى توسيع دائرة حربه في الضفة ولا يسعى الى فتح جبهة جديدة تضاف الى الشمال والجنوب الا ان الفعل يخالف القول مما فسّره الكثيرون بان الاحتلال يرى بان حجم الفعل في القطاع يمنحه فرصة ليصنع ما يشاء في الضفة الغربية دون ان تتحول الأنظارفي ظل مجازر القطاع اليها.

وقال سعد نمر استاذ السياسة بجامعة برزيت ان الاحتلال الاسرائيلي يصعد بشكل كبير جدا، وهذا واضح في الاعتقالات والقتل ونسف البيوت وكأنه يحاول الانتقام من الشعب الفلسطيني بعدما حدث ما حدث في السابع من اكتوبر".

الأرقام في الضفة الغربية تشير الى ان الموضوع أيضا تحول الى حالة انتقام يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي ، تقطيع اوصال الضفة الغربية بأكثر من 600 حاجر عسكري، عشرات الاعتدءات على الفلسطينيين الذين يتنقلون بين المدن من قبل المستوطنين الذين وزع عليهم مئة وخمسين الف قطعة سلاح وباتوا يتحركون بمنهج العصابات المنظمة، كل ذلك تعيشه الضفة الغربية بعيدا الى حد ما عن الاعلام .

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية:"نحن كشعب فلسطيني نقول اننا صامدون على هذه الارض متمسكين بحقوقنا وثوابتنا ومقاومتنا من اجل حريتنا واستقلالنا واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها المحتل وعودة اللاجئين".

الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض في الضفة الغربية بهدف انجاز ما يمكن إنجازه في ظل الحرب على قطاغ غزة.

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