تحقيق: مروحية إسرائيلية إستهدفت إسرائيليين محتفلين في7أكتوبر

العالم – خاص بالعالم

وأظهر التحقيق الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المقاومين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفل الموسيقي قرب مستوطنة ريعيم وأن مروحية حربية اسرائيلية انطلقت من قاعدة رمات داڤيد وقصفت المتواجدين في المنطقة ليعلن الاحتلال لاحقًا عن مقتل364 شخصا من المشاركين في الحفل الموسيقي.

مصادر مطلعة على التحقيق أكدت أن الطيران الحربي الإسرائيلي لم يكن على علم بحقيقة الواقع على الأرض لأن حماس سيطرت على فرقة غزة في جيش الاحتلال وعطلت كل وسائل التواصل مشيرة الى أن عددا من الطيارين أقروا بأنهم قد يكونون قصفوا إسرائيليين لأنهم لم يكونوا يعرفون أين ولا من يقصفون.

وفيما ذكرت المصادر أن التحقيق كشف عن تخبط وأخطاء عسكرية ستزيد من تعقيد الأمور وستؤثر على مستقبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتدفع بالمزيد من المظاهرات ضده.

كشف مدير مقبرة هار هرتزل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى في معارك قطاع غزة بخلاف ما يعلنه جيش الاحتلال.

وقال مدير المقبرة الإسرائيلية إنهم يستقبلون جنازة وقتيل كل ساعة أو ساعة ونصف وهو ما يضطرهم إلى فتح عدد كبير من القبور كاشفا عن أنهم دفنوا نحو خمسين قتيلًا في يومين فقط.

وزعم جيش الاحتلال في أحدث حصيلة له مقتل ستين جندياً فقط منذ أربعة وعشرين يوما أي منذ انطلاق التوغل البري في القطاع الساحلي الفلسطيني ومقتل ثلاثمئة وثمانين جنديا منذ بدآ عملية طوفتن الأقصى .

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