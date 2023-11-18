شاهد.. 20 ألف إسرائيلي يحاصرون نتنياهو

العالم- فلسطين المحتلة

وتأتي المسيرة على وقع "تعثر" المفاوضات لتبادل الاحتلال أسرى مع حركة "حماس"، بوساطة قطرية ومصرية.

وكانت المسيرة الراجلة، التي دعا لها أهالي الأسرى الإسرائيليين، انطلقت، الثلاثاء، من "تل أبيب" حيث من المقرر أن تصل مساء اليوم إلى محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

وحسب القناة 12 العبرية أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 20 ألفا.

وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم الى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية وهتفوا "سنعيدهم".

ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على حكومة الإحتلال لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى.

ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "حماس" تأسر 239 إسرائيليا في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ومن جهتها قالت "حماس" إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين في سجون الإحتلال ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن الكيان الإسرائيلي يعتقل أكثر من 7 ألاف فلسطيني في سجونه بينهم نساء وأطفال ومرضى.