مراسلة العالم: نابلس تشهد حدثا لا مثيل له منذ 20 عاما +فيديو

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واضافت ان تم اطلاق صواريخ من طائرة حربية تابعة للاحتلال على مقر حركة فتح وسط ميخم بلاطة واخترقت هذه الصواريخ 3 طبقات من مقر حركة الفتح .مشيره الى انه نظرا لطبيعة المخيمات والكثافة السكانية تضرر المقر والبيوت المجاورة والمحالات تجارية بالاضافة الى استشهاد 5 اشخاص واصابة اثنين اخرين.

وتباعت ان هذا القصف لم يسبق له مثيل منذ 20 عاما وهذه المرة الثانية التي يستخدم فيها جيش الاحتلال الطائرات الحربية حيث كانت المرة الاولى في جامع بمخيم جنين قبل شهر تقريبا، مشيرة ان ذلك دليل على رفع حالة التأهب في مختلف مناطق الضفة الغربية ابتداء من مخيم جنين الى مخيم نور شمس في طولكرم ومخيم بلاطة في نابلس.

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