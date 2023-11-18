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تضامن شعبي واسع في دول المغرب العربي مع غزة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"المغاربية"الضوء على التضامن الشعبي الواسع مع غزة بمواجهة العدوان الصهيوني ومساعي تجريم التطبيع في عددا من دول المغرب العربي.

العالم - المغاربية

- غضب في الشارع المغربي جراء تجاهل السلطات للمطالب باسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال

- استمرار التظاهرات المنددة بالعدوان الاسرائيلي على غزة في تونس والمعارضة تؤكد تمسكها بتجريم التطبيع.

-وقفات تضامنية في ليبيا مع الشعب الفلسطيني وادخال تعديلات على قانون تجريم التطبيع في البرلمان.

- مسيرات في موريتانيا تطالب بطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال وعدوانه على غزة وفي مقدمتهم السفير الامريكي.

- فعاليات في الجزائر تنديدا بجرائم الابادة التي يرتكبها كيان الاحتلال وتاكيد على انه لا سبيل للتحرر الا بالمقاومة.

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