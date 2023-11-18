السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة يكشف معلومة خطيرة عن اسرى الاحتلال

أبو عبيدة يكشف معلومة خطيرة عن اسرى الاحتلال
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشف الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، اليوم السبت، معلومة خطيرة عن اسرى الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأعلن أبو عبيدة، فقدان الاتصال بـ"عدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف أن "مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال".

كما قال إن "مقاتلي القسام دمروا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة، بالإضافة إلى إيقاع قوة للاحتلال راجلة في كمين وتفجير عبوة ناسفة فيها".

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلنت كتائب القسام، مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الكتائب -في بيان نشرته على تليغرام- بمقتل الأسيرة المجندة التي تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني (19 عاما) من مستوطنة موديعين، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وحذرت كتائب القسام عدة مرات من أن القصف على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الإسرائيليين الموجودين لديها، وأعلنت سابقا أن 60 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء غارات الجيش الإسرائيلي المستمرة على القطاع.

روابط ذات صلة

ابوعبيدة يكشف عن تفاصيل صفقة تبادل أسری بوساطة قطرية

شاهد/أبو عبيدة يتحدث في جلسة شبابية في سلطنة عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف