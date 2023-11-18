أبو عبيدة يكشف معلومة خطيرة عن اسرى الاحتلال

العالم- فلسطين

وأعلن أبو عبيدة، فقدان الاتصال بـ"عدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف أن "مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال".

كما قال إن "مقاتلي القسام دمروا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة، بالإضافة إلى إيقاع قوة للاحتلال راجلة في كمين وتفجير عبوة ناسفة فيها".

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلنت كتائب القسام، مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الكتائب -في بيان نشرته على تليغرام- بمقتل الأسيرة المجندة التي تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني (19 عاما) من مستوطنة موديعين، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وحذرت كتائب القسام عدة مرات من أن القصف على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الإسرائيليين الموجودين لديها، وأعلنت سابقا أن 60 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء غارات الجيش الإسرائيلي المستمرة على القطاع.