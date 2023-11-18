السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن صور ضباط وجنود الاحتلال الذين قتلوا خلال معارك غزة

الكشف عن صور ضباط وجنود الاحتلال الذين قتلوا خلال معارك غزة
السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

نشرت مصادر إعلامية عبرية صور لضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا خلال المعارك البرية داخل غزة

العالم - الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود، وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة.

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حيي الزيتون وجباليا.

وأفادت المصادر بارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في غزة إلى 58 منذ بدء العملية البرية.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن رسميا إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. طوفان بشري في مدينة مشهد الإيرانية ضد "إسرائيل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف