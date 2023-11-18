الكشف عن صور ضباط وجنود الاحتلال الذين قتلوا خلال معارك غزة

العالم - الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود، وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة.

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حيي الزيتون وجباليا.

وأفادت المصادر بارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى في غزة إلى 58 منذ بدء العملية البرية.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن رسميا إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.