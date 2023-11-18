شاهد.. بن فرحان يكشف اول خطوة لتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن غزة

العالم- فلسطين

وخلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، قال فيصل ان هذه القرارات تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في قطاع غزة.

وأوضح أنه سيتم بدء الجولة في الصين، ثم سيتم التوجه إلى عدد من العواصم الأخرى لنقل رسالة واضحة تدعو إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور.

وشدد على أهمية إنهاء الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت ممكن.

وتعد قمة الرياض التي عقدت مؤخرًا مناسبة هامة للدول العربية لتبني توجه موحد للتعامل مع الوضع في غزة وتحقيق السلام في المنطقة.

هذا ويواصل الاحتلال الاسرائيلي بارتكابها محرقته الدامية بحق اهالي قطاع غزة، فبالغارات والقصف المدفعي يلاحق الاحتلال الفلسطينيين اينما نزحوا.

وبالتزامن مع قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، يكثف الاحتلال عدوانه على المستشفيات، حيث استهدف المستشفى الاندونيسي بأحزمة نارية مكثفة. كما تعرض مستشفى الوفاء للمسنين للقصف، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.