المقاومة العراقية تستهدف قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا

العالم - العراق

وجاء في بيان المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي "التنف" بسوريا ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

السبت ٣ جمادى الاول 1445 هـ

هذا وكانت قد أعلنت في وقت سابق في يوم الجمعة عن ضرب قاعدتين أمريكيتين هما "عين الأسد" في الأنبار و"تل بيدر" في الحسكة السورية، وذلك بعد تبنيها ضرب قاعدة "حرير" بشمال العراق.