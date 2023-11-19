'هآرتس' تكشف 'مفاجأة مدوية' حول بدء الحرب في 7 اكتوبر

العالم - الإحتلال

كشف تحقيق صحفي لجريدة هآرتس العبرية عن تسبب المروحيات الإسرائيلية في إرشاد مجاهدي المقاومة لمكان الحفل الإسرائيلي قرب مستوطنة ريعيم بجانب قيام المروحية باستهداف المستوطنين بالخطأ يوم هجوم السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أمني دون ذكر اسمه إن طائرة مروحية إسرائيلية قدمت للمساندة قامت باستهداف جمهور مهرجان الطبيعة بالخطأ والذي شهد هلاك نحو ٣٠٠ مستوطن قتلى ضمن هجوم السابع من أكتوبر مطلع عملية طوفان الأقصى.

وأضاف المصدر إن تلك المروحيات تسببت بإرشاد مجاهدي المقاومة لمكان المهرجان المكتظ بالجماهير رغم عدم معرفة المقاومة المسبقة بوجود المهرجان.

واستدل المصدر على عدم علم المقاومين بالمهرجان بأن اتجاه الهجوم تم من شارع بعيد عن اتجاه السياج الحدودي مع قطاع غزة موضحا أن رؤية المقاومين للمروحيات والمظلين متجهين لمكان المهرجان هو الذي جذبهم للمجيء.

وتابع المصدر أن المقاومين الفلسطينيين كانوا يبحثون عن مستوطنة ريعيم والدليل مقطع من كاميرا الرأس لأحد، المقاومين الذي كان يسأل أحد الرهائن عن مكان مستوطنة ريعيم في دلالة علي أنها كانت هدف الهجوم الأصلي.

ويذكر أن مهرجان الطبيعة الذي حضره 4000 مستوطن إسرائيلي كان مقرر له أن، ينتهي يوم الجمعة 6 أكتوبر ولكن الجهات المسؤولة الإسرائيلية سمحت بتمديده ليوم السبت 7 أكتوبر الذي صادف يوم عملية طوفان الأقصى.