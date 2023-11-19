طهران تدین بشدة جريمة الصهاينة في مجزرتي الفاخورة وتل الزعتر

العالم - ايران

وقال "ناصر كنعاني" مساء امس السبت: "للأسف، وفي ظل تقاعس دول العالم والمحافل الدولية عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية،يرتكب الكيان الصهيوني الغاصب يوميا جرائم حرب جديدة وجرائم قتل جماعي ضد المواطنين الفلسطينيين والنساء والأطفال في المنازل والمخيمات وأماكن الإقامة المؤقتة للنازحين والمشردین.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وخاصة التحرك الفوري والرادع من قبل الدول الإسلامية لإیقاف الإبادة الجماعية الواضحة والمتعمدة التي يمارسها الکیان الإسرائيلي المجرم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل.

یذکر أنه أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ووكالة شهاب للأنباء إن “أكثر من 200 شهيد سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال الیوم الماضي في مدرسة الفاخورة، بمخيم جباليا، التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة”.

كما قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة تل الزعتر، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 50 نازحا وإصابة العشرات، حسب مصادر طبية.

وقالت حركة حماس تعليقا على قصف الاحتلال للفاخورة: “لن نرحل عن هذه الأرض وستحاسبون على مجزرتكم في الفاخورة وجرائمكم المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر”.