متحدث باسم الجهاد يكشف الهدف الحقيقي من ارتكاب الاحتلال للمجازر بغزة

العالم - خاص العالم

واوضح محمد الحاج موسي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه على المستوى العسكري كانت الفرقة الاهم لدى الاحتلال هي فرقة حماية غلاف غزة والمؤلفة من 2000 جندي وضابط وهي الفرقة التي دفع مليارات الدولارات في سبيل جعلها الفرقة الاقوى والاكثر تحصينا وانهارت خلال دقائق في يوم 7 اكتوبر بفضل ضربات المقاومة .

وتابع المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي انه على مستوى عدد الاسرى والقتلى والجرحى من جنود الاحتلال فان ألوية باكملها خرجت عن الخدمة كما ان تشكيلات عسكرية منظومة القبة الحديدية تم اعطابها والشرطة لم تستطع تلبية نداء المستوطنين او ان تقدم لهم اي شيء. اما على المستوى الاستخباراتي ينظر الاحتلال على انه يملك اليد العليا على مستوى الاستخبارات في حين انه لم يتوقع حتى عملية طوفان الاقصى.

واشار الى ان الاحتلال بعد كل ذلك اراد ان يحول صورة العبور والانتصار الى صورة المجزرة واعلن حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني وليست حرب عسكرية ضد قوى المقاومة بشكل مباشر، فحتى اللحظة يقصف المدنيين من الاطفال النساء الشيوخ ويقصف المستشفيات ودور العبادة والمدارس.

وبين موسى ان الاحتلال حتى اللحظة لم يستطع تحقيق اي انتصار او ان يسجل اي نقطة على المقاومة على المستوى العسكري، وانه يقوم بكل ما يقوم به لكي يكسر الارادة في مدينة غزة .

ويسعى لتطبيق مشروع تهجير الذي كان يحلم به طوال السنوات الماضية .

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