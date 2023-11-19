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بالفيديو.. الحناجر تصدح في بريطانيا مطالبة بدعم غزة.. فهل من مجيب؟

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

نظم الآلاف في لندن اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية للمطالبة بتفعيل قوانين حقوق الانسان لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون من عمليات إبادة على يد كيان الاحتلال الاسرائيلي. وعبر المعتصمون عن استيائهم من تغاضي الحكومة البريطانية عن هذه الحقوق.

العالم - مراسلون

أتحيت الفرصة للنواب في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان على غزة لكن الاغلبية اختارت استمرار قصف المدنيين بدلا من انقاذ ما يمكن انقاذه من اراواح بشرية تشهد ابادة جماعية في غزة من قبل المحتل الاسرائيلي قيد الاعداد بتحذيرات الامم المتحدة اطفالا ونساء شيوخا وشباب كلهم سواسية لكن المعضلة ان تعطى الحقوق الانسانية لبلد وتحرم منه بلاد اخرى.

أوقفوا اطلاق النار إنقذوا الأطفال الخدّج والرضع في غزة بهذا الشعر وغيره من الشعارات التي تطالب بوضع حد للمجازر الوحشية المرتكبة بحق ابناء غزة نُفذ اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية للضغط على حكومة ريشي سوناك بعدم تجاهل الحاجة الملحة لتفعيل قوانين حقوق الانسان.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم العميق لتعاضي الحكومة البريطانية عن حق الشعب الفلسطيني بالوثائق والاوراق الموثقة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

الاعتصام الذي القي فيه عدة كلمات ورفع الاذان للصلاة والدعاء لضحايا الاحتلال الاسرائيلي كان من سلسلة اعتصامات وتحركات مستمرة في العاصمة الى ان يتم وقف اطلاق النار .ويذكر ان المتظاهرين تعرضوا للاعتداء من قبل مناصري "اسرائيل".

المزيد بالفيديو المرفق..

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