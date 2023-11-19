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رئیسي: تضحیات طواقم مستشفيات غزة الطبية تُسجل بالتاريخ

رئیسي: تضحیات طواقم مستشفيات غزة الطبية تُسجل بالتاريخ
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئیس الايراني السید ابراهیم رئیسي، أن تضحیات وجهود النساء و الرجال والممرضین والطواقم الطبیة فی مستشفیات غزة ستسجل فی تاریخ النضال الفلسطیني واعتبر هذه التضحیات نموذجا وأسوة لمجتمع التمریض في العالم.

العالم - ايران

یتبع..

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