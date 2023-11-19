فيديو غرافيك.. تمخّض الجبل فولد فأرا..

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هذا هو حال الصهاينة بعد اقتحام مستشفى الشفاء..

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الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

اخلى جيش الاحتلال الصهيوني قسرا مستشفى الشفاء فى قطاع غزة، رغم انكشاف زيف المزاعم بشأن وجود مقر او انفاق لفصائل المقاومة تحت المستشفى، وهو ما اتفقت عليه وسائل الإعلام التي رافقت عناصر جيش الاحتلال أثناء اقتحامه وتفتيشه .

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