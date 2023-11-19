ما هي اخر تطورات المشهد الميداني في جنوب لبنان؟ +فيديو

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى انه قبل قليل اصدرت المقاومة بيانا تحدثت فيه عن استهداف 3 مواقع وهي الضهيرة والجرداح وموقع حدب البوستان وهو موقع مستحدث لسرية استقدمت الى هذه المنطقة.

واوضح ان القصف شبه مستمر على جميع اطراف القرى اللبنانية المحاذية لفلسطين المحتلة وخاصة تلك التي تقع بالقرب من الحافة الامامية، مشيرا الى انه لم يتوقف القصف في القطاع الشرقي والغربي وان كان بصورة متقطعة .

واضاف ان ما يحول دون اشعال الحرائق في بعض المناطق التي قصفت هو الطقس العاصف والرؤية المحجوبة بسبب الضباب، لافتا االى انه رغم هدوء القصف الا انه يكون بشكل متقطع حيث لازال يسمع صوت الانفجارات من فينة لاخرى ويتركز القصف قرب معتقل الخيام في بلدة الخيام والمنطقة الممتدة من سهل الخيام حتى مستديرة برج الملوك بتل النحاس.

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