بالفيديو.. مستشفى الشفاء تحولت لمنطقة موت بشهادة الصحة العالمية

العالم - خاص العالم

دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الرابع والاربعين في ظل الغارات المكثفة على مناطق مختلفة من القطاع والاشتباكات حيث استشهد عدد من الاشخاص، بعد قصف طائرات الاحتلال، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة، ثلاثة عشر مواطنا منهم في القصف الذي استهدف منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

كما أعلن عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس بالاضافة الى الأحزمة النارية في بيت لاهيا وبيت حانون.

الغارات الاسرائيلية تعرقل عمل الأطقم الطبية والإغاثية على انتشال جثامين الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض. وفي ظل الوضع الصحي المتدهور، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت بعثة تقييم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وقالت إنه تحول إلى 'منطقة موت'.

وفي بيان لها قالت المنظمة إنها تعمل على الإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم، لافتة إلى أن مئتين وواحدا وتسعين مريضا اثنان وثلاثون منهم اطفال حالاتهم حرجة جدا وخمسة وعشرين عاملا صحيا ما زالوا داخل المستشفى مشيرة الى النقص الحاد في المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والمساعدات الأساسية الذي تسبب في توقف أكبر المستشفيات في غزة عن العمل.

وأكدت الصحة العالمية أن آثار القصف وإطلاق النار كانت واضحة، وأن مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى دفن فيها أكثر من 80 شخصا وأن اعداد من المرضى توفوا خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية بسبب غياب الخدمات الطبية .

وفي مجزرة جديدة للاحتلال، استشهد 80 فلسطينيا على الأقل بينهم 32 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة. وفي غارة منفصلة استهدفت منزلا، استشهد 32 شخصا من عائلة أبو حبل في المخيم نفسه، بينهم 19 طفلا، وفقا وزارة الداخلية في غزة.

من جهته مكتب الإعلام الحكومي بغزة اعلن عن إطلاق نار كثيف في محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة وقال ان جيش الاحتلال يتعمد قصف المناطق المزدحمة بالسكان لتهجيرهم، في المقابل تواصل المقاومة مواجهتها لقوات الاحتلال وتعرقل تقدمها داخل القطاع، حيث تخوض اشتباكات عنيفة في حي الزيتون شرق غزة.

كما اعلنت سرايا القدس ان مجاهديها اشتبكوا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة, كما استهدفوا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي.

من جانبه اعترف الناطق باسم جيش الاحتلال، بسقوط قتيلين خلال الاشتباكات الدائرة في شمالي قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوفه إلى 380 قتيلا.