العميد سليماني: انهيار الكيان الصهيوني يتسارع

العالم - ايران

العميد سليماني قال في مراسم تجديد عهد الفي عنصر من عناصر التعبئة مع مبادئ الامام الخميني الراحل (رض) والتي اقيمت اليوم الأحد عند مرقد الامام الراحل، في جنوب طهران، ان طوفان الاقصى ألحقت هزيمة لا يمكن ترميمها بالكيان الصهيوني الذي يستخدم كل قوته ضد اهالي غزة لكن مقاومة وبسالة اهالي غزة شكلت هزيمة أخرى للصهاينة الذين ظنوا بأن مجازرهم ستضعف المقاومة ، لكن المقاومة صمدت بوجه هذه الوحشية بصلابة لا يمكن تصورها.

واشار العميد سليماني الى الحجم الكبير للقنابل والقذائف التي اطلقت نحو اهالي غزة المظلومين، والتي أتت من مستودعات السلاح من اميركا وبريطانيا والمانيا، وكذلك قيام الاميركيين بقيادة المعركة بانفسهم، لكنه اضاف " ان انتصار المقاومة امام اميركا وبريطانيا والمانيا وفرنسا والكيان الصهيوني هو نصر كبير، كما ان الشعب الفلسطيني انتصر في الحرب الاعلامية ايضا لان الابواق الاعلامية حاولت قلب الحقائق في هذه المعركة ، ان دماء الشعب الفلسطيني المظلوم اثبتت احقية قضيتهم واصبحت الضمائر الحرة في العالم وسائل اعلامية تدافع عن فلسطين.

واعتبر العميد سليماني بأن وجود الورم السرطاني " الاسرائيلي" يشكل اكبر مانع امام رص صفوف المسلمين ، لكن هزيمة هذا الكيان وانهياره وتحرير القدس وفلسطين سيشكل اول انتصار للشعوب المسلمة والشعب الايراني في الخطوة الثانية من للثورة الاسلامية المباركة.