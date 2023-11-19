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مؤامرة اسرائيلية قذرة لما بعد إخلاء مستشفی الشفاء

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشفت مراسلة العالم عن مؤامرة اسرائيلية خبيثة ينوي الاحتلال الاسرائيلي تنفيذها بعد التأكد من اخلاء مستشفی الشفاء، بغية تحقيق نصراً مفبركاً في غزة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح نقلاً عن صحيفة هآرتص العبرية ان الاحتلال الاسرائيلي يصر علی اخلاء مستشفی الشفاء ليتسنی له حفر نفق تحت المستشفی.

وتابعت مراسلة العالم ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استولت علی جثامين عدة شهداء فلسطينيين أطراف المستشفی وتريد ان تلقي بهذه الجثامين في النفق الذي تحفره تحت المستشفی لتقول للعالم ان هؤلاء القتلی هم اعضاء حركة حماس كانوا متحصنين تحت المستشفی فقامت القوات الاسرائيلية بقتلهم وهم في انفاق حماس.

تأتي هذه المحاولات الفاشلة بعدما عجزت قوات الاحتلال من تحقيق أهم أهدافها من الاجتياح البري لغزة والمتمثل في القضاء علی حركة حماس.

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