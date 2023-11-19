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قائد الثورة: أحداث غزة كشفت الكثير من الحقائق الخفية لشعوب العالم

قائد الثورة: أحداث غزة كشفت الكثير من الحقائق الخفية لشعوب العالم
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

وصف قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، بعد تفقده اليوم الاحد معرض إنجازات القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية ، وصف زيارة المعرض بأنها حلوة ومرغوبة، وقال ان أهم ما يميزه هو التقييم الصحيح للاحتياجات والتركيز العلمي والبحثي على الاحتياجات.

العالم - ايران

وتابع سماحته قائلا : إن تحقيق مثل هذه الإنجازات العلمية يعتمد على الدافع المبني على العزيمة والإيمان. أينما دخل شبابنا بالعزم والإيمان، استطاعوا أن يفعلوا أشياء عظيمة، وعلامات العزم والإيمان واضحة في هذا المعرض.

واضاف قائد الثورة الاسلامية : الميزة الأخرى لمعرض القوة الجوفضائية لحرس الثورة هي الابتكار. وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن نكتفي بمستوى النجاح الحالي، لأن مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في العالم تتحرك وتتحسن بشكل مستمر وعلينا أن نحاول ألا نتخلف عن الركب.

ووصف اية الله خامنئي الحركة والتقدم في القوات المسلحة بانه سريع وجيد وتابع : في بعض قطاعات البلاد وضعنا جيد جداً، لكن في بعض القطاعات وضعنا ليس جيداً وهناك نقص وعيوب، وفي هذه القطاعات يجب أن نتجه نحو تحديد نقطة الحاجة من خلال تحديد الاحتياجات بشكل صحيح.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار قائد الثورة الاسلامية الى ان أحداث غزة كشفت عن الكثير من الحقائق الخفية لشعوب العالم، ومن هذه الحقائق دعم رؤساء الدول الغربية للتمييز العنصري وقال : الكيان الصهيوني هو مظهر من مظاهر التمييز العنصري. يعتبر الصهاينة أنفسهم عرقا متفوقا ويعتبرون بقية الجنس البشري جنسا أدنى، ولهذا السبب قتلوا عدة آلاف من الأطفال دون ان يشعروا باي احساس وتأنيب الضمير .

واضاف : عندما يدعم ويساعد رئيس الولايات المتحدة ومستشار ألمانيا ورئيس فرنسا ورئيس وزراء إنجلترا مثل هذا الكيان العنصري بكل تلك المزاعم، فهذا يعني أن هؤلاء السادة يدعمون التمييز العنصري باعتباره أبغض القضايا في العالم.

يتبع ..

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