القتلى في صفوف العدوان الإسرائيلي تفوق المعلن بكثير + فيديو

العالم - الإحتلال

وقال "دافيد أورن باروخ"، خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، إنهم يستقبلون جنازة كل ساعة أو 90 دقيقة، وهو ما يضطرهم إلى فتح عدد كبير من القبور لاستقبال القتلى.

وكشف "باروخ" أنهم دفنوا 50 قتيلا في يومين، وهو ما يفنّد الأرقام التي يعلنها جيش الاحتلال.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن جيش الاحتلال مقتل 8 من ضباطه وجنوده وإصابة عدد مماثل بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المُعلن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 380.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" وجّه رسالة إلى الإسرائيليين قائلًا: "نقول لجمهور العدو الذي يتعرض للتضليل من حكومته الفاشية إن جنودهم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلًا أم آجلًا، وهم أكثر مما تتوقعون بكثير".