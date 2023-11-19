أنباء متضاربة حول صفقة تبادل الأسری بين 'اسرائيل'وحماس

العالم - الاميركيتان

البيت الأبيض أعلن إن الكيان الإسرائيلي وحركة حماس لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.وأكدت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى مواصلة العمل الجاد علی هذا الصعيد.

جاء ذلك رداً على إعلان صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وحركة حماس على وشك التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

واضافت إنه وفي إطار الاتفاق التفصيلي ستقوم جميع الأطراف بتجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم إطلاق سراح 50 شخصاً أو أكثر في مجموعات أصغر كل اربع وعشرين ساعة. موضحة أن مراقبة جوية ستتابع الحركة على الأرض لتطبيق الهدنة الرامية أيضاً لدخول كميات من المساعدات الإنسانية والوقود الى غزة.

على صعيد آخر أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل إيمانويل ماكرون تحدث مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول المفاوضات الجارية للإفراج عن أسرى لدى حركة حماس في غزة. حيث أكد ماكرون مجدداً الحاجة إلى هدنة فورية تؤدي لوقف إطلاق النار بينما يتزايد عدد الضحايا المدنيين في غزة وتتعرض المستشفيات والمدارس للقصف حسب قوله.

جاء ذلك تزامنا مع زيارة وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى قطر في ثاني زيارة خلال ثمان وأربعين ساعة والتي تقوم بوساطة من أجل التوصل لاتفاق في غزة.

يأتي هذا بينما تضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، لمعرفة خطط الحكومة لاستعادتهم. ووصلت عائلات الأسرى والآلاف من مؤيديهم إلى القدس المحتلة في نهاية مسيرة استمرت خمسة أيام لمواجهة حكومة نتنياهو بشأن أزمة الأسرى.