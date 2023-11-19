لحظة بلحظة.. العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ44

العالم - فلسطين المحتلة

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية مجازرها في قطاع غزة، لليوم الـ 44 من العدوان الذي تسبب في ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى ونزوح مئات الآلاف عن منازلهم ومناطقهم التي سويت بالأرض شمال القطاع.

ووفقا لأحدث الإحصائيات المتوفرة، فقد استشهد 12300، بينهم أكثر من 5000 طفل و3300 امرأة و 200 من الكوادر الطبية ما بين طبيب وممرض ومسعف، و22 من أفراد الدفاع المدني، و58 صحفيا؛ وبلغ عدد الإصابات 30 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال،

فيما اكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغت 1300 مجزرة، فيما لا يزال نحو 6 آلاف في عداد المفقودين، بينهم جثامين تحت الأنقاض، أو أخرى بقيت في الشوارع والمناطق التي استهدفوا بها، ومنع الاحتلال الاقتراب منها تحت القصف، مشيراً إلى أكثر من 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الانقاض.

مستجدات قطاع غزة

- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في القصف الذي استهدف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

- وصل 31 من الأطفال الخدج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء في غزة إلى المستشفى الإماراتي برفح جنوبي القطاع بالتنسيق مع منظمات أممية.

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 ضباط وجنود بمعارك في شمال غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 5.كما أكد مراسل الجزيرة

مستجدات الضفة الغربية

استشهد فجر الأحد، الشاب الفلسطيني عمر علي اللحام بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد اقتحامه من قبل جيش الاحتلال. وأكد مصدر أمني في الضفة أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب وتقديم العلاج له بعد إصابته. كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد ياسر جواريش بعد دهم وتفتيش منزل والده في المخيم.

العدوان-ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لرسالة خطية مؤثرة من زوجة الشهيد الصحفي ساري منصور،"أبو دانيال"، كتبتها للتواصل مع زوجها ولكن الرسالة تأخرت، ووصلت بعد استشهاده بقليل!...

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في اليوم الـ44 للعدوان.. مجازر الإحتلال متواصلة في غزة

5 شهداء بعدوان متواصل لقوات الاحتلال على مخيم طولكرم

مؤثرة.. رسالة وصلت الى صاحبها بعد شهادته بلحظات!