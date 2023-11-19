شاهد/ اذكى وأمكر الطيور..ذكائه مثل طفل بعمر7 سنوات

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ویظهر الفيديو غرابا يقوم بإلقاء الحجارة في إبريق ماء ليرتفع مستواه حتى يروي عطشه بذكائه.

والغربان طيور ذكية جدًا يبلغ دماغه حجم إبهام الإنسان فقط.

وهذه هي الأمور تجعله من أذكى الحيوانات في الطبيعة:



ذكائه يشبه طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات

في حين أن دماغ الغراب قد يبدو صغيرًا مقارنة بالدماغ البشري، فإن ما يهم هو حجم الدماغ بالنسبة إلى حجم الحيوان. بالنسبة لجسمه، فإن دماغ الغراب و الطفل في عمر الـ7 سنوات متشابهان.

يتعرفون على وجوه البشر

هل يمكنك تمييز غراب عن آخر؟ في هذا الصدد، قد يكون الغراب أذكى منك لأنه يستطيع التعرف على الوجوه البشر .

يتحدثون عنك للغربان الأخرى

إذا كنت تعتقد أن اثنين من الغربان يراقبانك وينعق بعضهما البعض يتحدثان عنك، فربما تكون على حق.

يتذكرون ما فعلته

اتضح أن الغربان يمكن أن تنقل ضغينة إلى نسلها - حتى الأجيال اللاحقة من الغربان.



يستخدمون الأدوات ويحلون المشاكل

الغربان هي الوحيدة التي تصنع أدوات جديدة. بالإضافة إلى استخدام العصى كرماح وخطافات، فإن الغربان تحني الأسلاك لصنع الأدوات، حتى لو لم تصادف الأسلاك من قبل.



مثلا يقوم غراب عطشان بإلقاء الحجارة في إبريق ماء لرفع مستوى الماء ليشرب.



خطة الغربان للمستقبل

التخطيط للمستقبل ليس مجرد سمة بشرية. مثلا، تقوم السناجب بتخزين المكسرات لتخزين الطعام في أوقات العجاف. لا تخطط الغربان للأحداث المستقبلية فحسب، بل تفكر أيضًا في تفكير الغربان الأخرى. عندما يخزن الغراب الطعام، إنه ينظر حوله ليرى ما إذا كان يتم ملاحظته. إذا رأى حيوانًا آخر يراقب، فسوف يتظاهر الغراب بإخفاء كنزه، لكنه سيخفيه حقًا في ريشه. ثم يطير الغراب بعيدًا للعثور على مكان سري جديد. إذا رأى الغراب غرابًا آخر يخفي جائزته، فهو يعرف عن لعبة الطعم والتبديل هذه ولن ينخدع. عوضا عن ذلك، سوف يتبع الغراب الأول ليكتشف كنزه الجديد.



يتكيفون مع المواقف الجديدة

تكيفت الغربان مع الحياة في عالم يهيمن عليه الإنسان. إنهم يشاهدون ما نفعله ويتعلمون منا. شوهدت الغربان ترمي الجوز في ممرات المرور، لذلك ستفتحها السيارات. سوف يشاهدون حتى إشارات المرور، ويستعيدون الجوز فقط عندما تضاء علامة المشاة.



يفهمون المقارنات

في حين أنه من غير المحتمل أن يتفوق الغراب عليك في اختبار معياري، إلا أنهم يفهمون المفاهيم المجردة، بما في ذلك التشبيهات.



قام بعض العلماء بتدريب الغربان على مطابقة العناصر التي كانت متطابقة مع بعضها البعض (نفس اللون أو نفس الشكل أو نفس الرقم). فيما بعد، تم اختبار الطيور لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم مطابقة الأشياء التي لها نفس العلاقة مع بعضها البعض. مثلا، ستكون الدائرة والمربع مماثلاً للأحمر والأخضر عوضا عن البرتقالين. أدركت الغربان المفهوم في المرة الأولى، دون أي تدريب على مفاهيم "نفس الشيء ومختلف".



يمكنهم التغلب على ذكاء حيواناتك الأليفة (ربما)

يمكن للقطط والكلاب حل المشكلات المعقدة نسبيًا، كون لا يمكنهم صنع الأدوات واستخدامها. في هذا الصدد، يمكنك القول أن الغراب أذكى من فيدو وفلافي. إذا كان حيوانك الأليف ببغاء، فإن ذكاءه متطور مثل الغراب. ومع ذلك، فإن الذكاء معقد ويصعب قياسه. الببغاوات لها مناقير منحنية، لذلك يصعب عليها استخدام الأدوات. وبالمثل، لا تستخدم الكلاب الأدوات، لكنها تكيفت للعمل مع البشر لتلبية احتياجاتهم.