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إيران توقّع مع تركمنستان على مذكرات للتعاون بقيمة 900 مليون دولار

إيران توقّع مع تركمنستان على مذكرات للتعاون بقيمة 900 مليون دولار
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

وقّعت إيران مع تركمنستان على عدد من مذكرات التفاهم بقيمة 900 مليون دولار وبما يشمل مختلف المجالات التي تهم البلدين.

العالم - إيران

وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق، بنهاية الاجتماع السابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وتركمنستان الذي التأم باستضافة الاخيرة، الجمعة واختتم أمس السبت؛ وقد تضمنت هذه الوثائق، مذكرة وأحدة للتعاون مضافا إلى وثيقتين تنفيذيتين.

ووقع كل من وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهراد بذر باش ورئيس الوزراء، وزير الخارجية التركمني رشيد مردوف، على مذكرة الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة الاقتصادية.

وعن الوثيقتين التنفيذيتين، فقد اوضح موفد ارنا، بانهما تنصّان على تعاون طهران وعشق آباد في مجال إنشاء طريق بري سريع بقيمة 550 مليون دولار، وأيضا تأسيس شبكة نقل الكهرباء وتوفير الاجهزة ذات الصلة بقيمة 340 مليون دولار.

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