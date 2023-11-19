الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ملك الأردن يحذر من انفجار في هذه المنطقة بالعالم

ملك الأردن يحذر من انفجار في هذه المنطقة بالعالم
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

حذر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني من أن مواصلة "إسرائيل" حربها البشعة مع حركة حماس في قطاع غزة قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها.

العالم- فلسطين

ونقل بيان للديوان الملكي عن الملك الأردني قوله خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد: إن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللا شرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".

وأكد "ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع".

وحذّر من "تفاقم الوضع الإنساني في القطاع"، داعيا "المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

في المقابل، نقل البيان الأردني عن فون در لايين تأكيدها "ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، مشددة على رفض "أية محاولات لتهجير الفلسطينيين"، و"أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس".

وبحسب البيان، فإنه تم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.

ووصلت فون دير لايين إلى عمان بعد زيارة إلى مصر التقت خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعربت في القاهرة عن معارضتها التهجير القسري للفلسطينيين.

روابط ذات صلة

مسؤول عربي يرفض دخول أي قوة عربية إلى فلسطين

حماس تندد بشدة تصريحات 'جوزيف بوريل' حول جرائم الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف