قائد الثورة يؤكد فشل الكيان الإسرائيلي عسكريا وعملياتيا في عدوانه 

العالم – خاص بالعالم

وعلى هامش تفقده معرض إنجازات القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، والتي تم خلالها ولاول مرة الكشف عن صاروخ فتاح اثنين الفرط صوتي، أكد آية الله خامنئي فشل الكيان الإسرائيلي عسكريا وعملياتيا في عدوانه على غزة، واعتبر أن الاحتلال عجز عن تحقيق أهدافه بشأن تدمير حركة حماس ومقاومتها رغم القصف العنيف والمجازر الهائلة التي ارتكبها في القطاع، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والنساء والأطفال في غزة مؤشر على غضب الكيان المحتل من هزيمته.

وفي جزء من خطابه أشار قائد الثورة الإسلامية إلى دعم القادة الغربيين للنظام الصهيوني وتحيزهم له.



وقال قائد الثورة :"الرئيس الامريكي والمستشار الالماني ورئيس جمهورية فرنسا ورئيس الوزراء البريطاني يدافعون عن هذا الكيان، ويقدمون الدعم له. فذلك يعني أن هؤلاء السادة يؤمنون بالتمييز العنصري وليس لديهم أي اعتراض على التمييز العنصري".



آية الله خامنئي تطرق ايضا إلى واجب الحكومات الإسلامية قبالة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة على المدنيين والاطفال والنساء داخل قطاع غزة، وقال إن بعض الحكومات الإسلامية دانت جرائم الكيان الصهيوني، والبعض الاخر لم يفعل ذلك بعد؛ واصفا هذه المواقف بغير المقبولة، ومبينا أن ما يجب فعله هو قطع الشريان الحيوي للكيان الاسرائيلي.

واكد أن على الحكومات الإسلامية أن تحول دون وصول الطاقة والبضائع لهذا الكيان، وطالبها بقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني على الاقل لفترة محدودة.

وفي خطاب إلى شعوب العالم، دعاهم آية الله خامنئي الى مواصلة التجمعات والمسيرات المنددة بجرائم الاحتلال وألا ينسوا مظلومية الشعب الفلسطيني.

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