بالصورة/ وسائل إعلام: سفينة "اسرائيلية" محتجزة في ساحل اليمن

العالم- اليمن

ولم يؤكد اي جهة رسمية في حكومة صنعاء حتى الان انباء احتجاز السفينة الاسرائيلية.

وذكر تقارير أن تحمل اسم "غالاكسي ليدر" وعلى متنها "طاقم يضم 22 بحارا".

بدوره، نقل موقع "واللا" عن مصدر إسرائيلي تأكيده احتجاز السفينة، وأضاف أنه حسب التقديرات الإسرائيلية لا يوجد مواطنين إسرائيليين على متن السفينة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن السفينة مملوكة لشركة Ray Shipping التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأنه ولا يوجد إسرائيليون على متنها، وجميع أفراد الطاقم يابانيون.

وفي السياق اشار المتحدث باسم جيش الإحتلال أن "السفينة ليست اسرائيلية بل سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي".