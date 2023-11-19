رئيس وزراء كندا مهدد بالمحاكمة بسبب غزة

العالم- فلسطين

وتقدمت بالدعوة مجموعة العمل القانونية الحكومية التابعة لمحكمة العدل الدولية المعنية بالمساءلة الكندية، وتم إصدار إشعارًا بنية السعي إلى محاكمة مسؤولين حكوميين كنديين بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في غزة.

ويعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو هو واحد من أربعة سياسيين كنديين صدر لهم الإشعار حسب مصادر إعلامية ومختصة في واشنطن.

وتم إصدار الإشعار إلى أعضاء بارزين في الحكومة الليبرالية، بما في ذلك رئيس الوزراء جاستن ترودو، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة الإيرادات الوطنية ماري كلود بيبو، ووزير العدل.