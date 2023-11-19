أميرعبداللهيان: المقاومة تضغط على الصهاينة وحماتهم

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أبوالفضل عموئي، في تصريح للصحافيين، اليوم الأحد، خلال استعراضه تفاصيل اجتماع اللجنة أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان حضر في الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمن القومي لشرح آخر التطورات في فلسطين والإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية سعيا لوقف التصعيد واعتداءات الكيان الصهيوني على سكان غزة.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: "في هذا اللقاء شرح وزير الخارجية معاناة سكان غزة من استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأكد أن الولايات المتحدة هي أهم داعم وشريك للصهاينة في قتل أبناء غزة في غرفة العمليات الإسرائيلية وفي المحافل الدولية وبالطبع تفتقد إلى استراتيجية فعالة."

وذكّر عموئي: إن أميرعبداللهيان صرح بأنه مع استمرار جرائم الكيان الصهيوني فإنه من الممكن تطور الصراع، وبينما تعمل فصائل المقاومة بذكاء على تنظيم الضغوط على الصهاينة وحماتهم، فان هناك الكثير من الطاقات التي لم تفعل بعد.

وأفاد بأن وزير الخارجية الإيرانية أشار في هذا الاجتماع إلى دعم الرأي العام العالمي لمظلومية الشعب الفلسطيني والمطالبة الفورية بوقف إطلاق النار وأكد أن الرأي العام العالمي لم يعد يتحمل جرائم الصهاينة وأن المزاعم الإنسانية للولايات المتحدة والغرب بطل مفعولها في المحافل الدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: في هذا الاجتماع، أعرب أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان عن تقديرهم لأنشطة وزارة الخارجية في متابعة حقوق الشعب الفلسطيني و محاولة وقف هجمات الكيان الصهيوني، وآلياتها لتعزيز الدبلوماسية الوطنية وصولا إلى تحقيق جهودها للنتائج المرجوة.