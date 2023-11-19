بيونغ يانغ قد تطلق قمرا صناعيا عسكريا خلال أسبوع

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، إن سيئول وواشنطن تراقبان تحركات كوريا الشمالية فيما يتعلق بإطلاق الأقمار الصناعية.

وقال وون-سيك، إنه من المتوقع أن تطلق كوريا الجنوبية القمر الصناعي التجسسي قبل أن تطلق بلاده القمر الصناعي الخاص بالاستطلاع، الذي يمثل أو قمر صناعي محلي يتم إطلاقه على متن الصاروخ "فالكون - 9" التابع لشركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس".

ولفت وزير دفاع كوريا الجنوبية إلى أنه يعتقد أن بيونغ يانغ، تمكنت من إيجاد حلول للمشاكل الخاصة بمحركات صواريخها بمساعدة روسيا، على حد زعمه.

وقال شين وون-سيك، إن نجاح كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي عسكري سيمكنها من إحراز تقدم في مجال الصواريخ وقدراتها التسليحية.

يذكر أن بيونغ يانغ أجرت محاولتين سابقتين لإطلاق أقمار صناعية للاستطلاع خلال الأشهر الماضية، لكن كلاهما كانت فاشلة.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكنها تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.